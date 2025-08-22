Экс-тренер сестер Уильямс о Мирре Андреевой: «Считаю ее фаворитом на победу на US Open»

Рик Макки считает Мирру Андрееву главной претенденткой на победу на US Open.

«Я предсказывал это несколько лет назад и видел, к чему все идет. Я считаю, что именно она [Мирра Андреева] выиграет US Open и станет первым номером.

На харде она двигается на 20–25% лучше, чем на грунте. Ей легче играть в углах корта, быстро входить и выходить из них, и при этом она использует слайс с форхенда. Я знаю, что многим тренерам не нравится, когда молодые игроки так делают, но послушайте, игра сильно изменилась даже за последние шесть-десять лет.

Это часть ее арсенала, часть игровой схемы. Она перебрасывает мяч низко, оставаясь в розыгрыше, тогда как многие игроки делают это с топспином. Я не говорю, что это неправильно, но противники могут шагнуть вперед и мощно пробить в ответ. А она держит мяч низко, перезапускает розыгрыш.

В моем понимании, она полностью соответствует всем критериям. Я считаю ее фаворитом на победу на US Open», – сказал Макки в интервью Tennis365.

В первом круге US Open-2025 Мирра сыграет против Алисии Паркс .