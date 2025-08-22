  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Экс-тренер сестер Уильямс о Мирре Андреевой: «Считаю ее фаворитом на победу на US Open»
10

Экс-тренер сестер Уильямс о Мирре Андреевой: «Считаю ее фаворитом на победу на US Open»

Рик Макки считает Мирру Андрееву главной претенденткой на победу на US Open.

«Я предсказывал это несколько лет назад и видел, к чему все идет. Я считаю, что именно она [Мирра Андреева] выиграет US Open и станет первым номером.

На харде она двигается на 20–25% лучше, чем на грунте. Ей легче играть в углах корта, быстро входить и выходить из них, и при этом она использует слайс с форхенда. Я знаю, что многим тренерам не нравится, когда молодые игроки так делают, но послушайте, игра сильно изменилась даже за последние шесть-десять лет.

Это часть ее арсенала, часть игровой схемы. Она перебрасывает мяч низко, оставаясь в розыгрыше, тогда как многие игроки делают это с топспином. Я не говорю, что это неправильно, но противники могут шагнуть вперед и мощно пробить в ответ. А она держит мяч низко, перезапускает розыгрыш.

В моем понимании, она полностью соответствует всем критериям. Я считаю ее фаворитом на победу на US Open», – сказал Макки в интервью Tennis365.

В первом круге US Open-2025 Мирра сыграет против Алисии Паркс.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: tennis365.com
logoWTA
logoМирра Андреева
logoUS Open
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Уинстон-Сейлем (ATP). Фучович вышел в финал на отказе Корды, Мпетши Перрикар выбыл
2сегодня, 02:00
Монтеррей (WTA). Александрова играет с Бузковой (матч прерван), Шнайдер вышла в финал
11сегодня, 02:00Live
Кливленд (WTA). 1/2 финала. Ли играет с Ван Синьюй, Захарова выбыла
8вчера, 23:20Live
Селехметьева впервые сыграет в основной сетке US Open
вчера, 22:28
US Open. Квалификация. Селехметьева вышла в основную сетку, Чараева выбыла
17вчера, 22:25
Уинстон-Сейлем (ATP). Ван де Зандшульп, Корда, Мпетши Перрикар вышли в полуфинал, Муньяр выбыл
5вчера, 20:59
US Open. Расписание 24 августа. Турнир начнут Медведев, Джокович, Соболенко, Пегула, Фриц
4вчера, 20:57
Синнер о возвращении Феррары, уволенного после допинг-скандала: «Не хочу возвращаться к этой теме. Для меня она закрыта»
7вчера, 19:55
Соболенко о присоединении бывшего тренера к команде Гауфф: «Желаю им удачи. Надеюсь, у них тоже все получится»
1вчера, 19:12
Основа по US Open! Берите Синнера и Алькараса – и боритесь за призы
вчера, 18:50Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
34 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото
Марракеш (ATP). Каррено-Буста, Карбаллес Баэна, Дардери, Делльен вышли во 2-й круг, Котов, Серундоло, Фоньини выбыли
42 апреля, 12:55
Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова представит книгу о теннисе в «Лужниках»
51 апреля, 15:06Фото
Тарпищев нанес символический удар по мячу в матче РПЛ «Спартак» – «Зенит»
16 марта, 17:04Фото