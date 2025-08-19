  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Джокович о том, что Медведев занимает глубокую позицию на приеме: «Мы его подловим»
4

Джокович о том, что Медведев занимает глубокую позицию на приеме: «Мы его подловим»

Новак Джокович рассказал о трудностях, с которыми сталкивается при игре в парном разряде.

Джокович сыграет с Ольгой Данилович против Даниила Медведева и Мирры Андреевой в миксте US Open.

– Медведев занимает довольно глубокую позицию на корте. Это может стать проблемой?

– Мы его подловим (улыбается). Думаю, одиночники в основном испытывают трудности с подачей и позицией у сетки. В одиночном разряде мы обычно возвращаем мяч в центр корта и начинаем розыгрыш. А в парном, если играешь против кого-то, кто понимает, как правильно располагаться у сетки, – все, розыгрыш проигран.

Нужно находить нужные углы, действовать очень точно или, может быть, перебрасывать мяч через игрока. Такого я никогда не практиковал. Поэтому мне приходится делать эти корректировки, а еще важно понимать, когда менять стороны. Нам с Ольгой [Данилович] нужно постараться понять друг друга, ведь мы нечасто играем вместе.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: usopen.org
logoUS Open
logoWTA
logoДаниил Медведев
logoATP
logoМирра Андреева
logoНовак Джокович
logoОльга Данилович
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
US Open. Квалификация. Приданкина, Чараева, Прозорова, Селехметьева вышли во 2-й круг, Тимофеева, Дьяченко, Корнеева выбыли
1523 минуты назад
US Open. Микст. Швентек и Рууд, Коллинс и Харрисон вышли в 1/2 финала, Андреева и Медведев, Мухова и Рублев выбыли
33929 минут назад
US Open. Квалификация. Качмазов играет с Дроге, Казо вышел во 2-й круг
39 минут назадLive
Монтеррей (WTA). Шрамкова борется с Родригес, Павлюченкова сыграет с Ружич, Томлянович – с Сарасуа, Рахимова, Векич, Фернандес вышли во 2-й круг, Блинкова выбыла
сегодня, 21:17Live
Уинстон-Сейлем (ATP). Дардери играет с Макдональдом, Циципас поборется с Бу, Корда, Мпетши Перрикар вышли в 3-й круг, Боржес выбыл
3сегодня, 21:10Live
Андреева и Медведев отыграли сетбол в матче с Данилович и Джоковичем и вышли в четвертьфинал турнира микстов US Open
5сегодня, 20:59
Кливленд (WTA). Старт матча Сьерры с Жакмо отложен из-за дождя, Захарова вышла в 1/4 финала, Кудерметова-младшая выбыла
29сегодня, 20:21
Швентек и Рууд поспорили, кто был инициатором объединения в пару на турнир микстов US Open
1сегодня, 19:27
Эверт о том, что ее и Коннорса сравнивают с Радукану и Алькарасом: «Мы не похожи, потому что у них нет романтических отношений»
3сегодня, 18:35
Соболенко снялась в фотосессии для Wilson
3сегодня, 17:22Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
34 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото
Марракеш (ATP). Каррено-Буста, Карбаллес Баэна, Дардери, Делльен вышли во 2-й круг, Котов, Серундоло, Фоньини выбыли
42 апреля, 12:55
Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова представит книгу о теннисе в «Лужниках»
51 апреля, 15:06Фото
Тарпищев нанес символический удар по мячу в матче РПЛ «Спартак» – «Зенит»
16 марта, 17:04Фото