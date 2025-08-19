Джокович о том, что Медведев занимает глубокую позицию на приеме: «Мы его подловим»

Новак Джокович рассказал о трудностях, с которыми сталкивается при игре в парном разряде.

Джокович сыграет с Ольгой Данилович против Даниила Медведева и Мирры Андреевой в миксте US Open.

– Медведев занимает довольно глубокую позицию на корте. Это может стать проблемой?

– Мы его подловим (улыбается). Думаю, одиночники в основном испытывают трудности с подачей и позицией у сетки. В одиночном разряде мы обычно возвращаем мяч в центр корта и начинаем розыгрыш. А в парном, если играешь против кого-то, кто понимает, как правильно располагаться у сетки, – все, розыгрыш проигран.

Нужно находить нужные углы, действовать очень точно или, может быть, перебрасывать мяч через игрока. Такого я никогда не практиковал. Поэтому мне приходится делать эти корректировки, а еще важно понимать, когда менять стороны. Нам с Ольгой [Данилович] нужно постараться понять друг друга, ведь мы нечасто играем вместе.