Вавассори после победы над Рыбакиной и Фрицем в миксте: «Мы играем за всех парников, которые не смогли здесь выступить»
Андреа Вавассори прокомментировал победу в первом круге микста на US Open.
Вместе с Сарой Эррани они обыграли Елену Рыбакину и Тэйлора Фрица – 4:2, 4:2. Итальянцы являются действующими чемпионами US Open в миксте.
«Мы играем за всех парников, которые не смогли здесь выступить. Стараемся показать свой лучший теннис.
Тактика в парном разряде играет очень важную роль. Здесь много очень сильных игроков, но мы часто играем вместе, общаемся и вне корта – это важно», – сказал Вавассори в интервью на корте.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости