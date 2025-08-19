  • Спортс
Вавассори после победы над Рыбакиной и Фрицем в миксте: «Мы играем за всех парников, которые не смогли здесь выступить»

Андреа Вавассори прокомментировал победу в первом круге микста на US Open.

Вместе с Сарой Эррани они обыграли Елену Рыбакину и Тэйлора Фрица – 4:2, 4:2. Итальянцы являются действующими чемпионами US Open в миксте.

«Мы играем за всех парников, которые не смогли здесь выступить. Стараемся показать свой лучший теннис.

Тактика в парном разряде играет очень важную роль. Здесь много очень сильных игроков, но мы часто играем вместе, общаемся и вне корта – это важно», – сказал Вавассори в интервью на корте.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
