Джонсон назвал худшего спарринг-партнера среди теннисистов: «Он может провести тренировку в режиме подавана»

Стив Джонсон назвал игрока, с кем хуже всего тренироваться.

«Если честно, наверное, Рейлли Опелка . Рейлли – плохой вариант. Отличный парень, но, в отличие от Джона [Изнера ], может провести тренировку в режиме подавана.

Джон – замечательный спарринг-партнер. Он не подавал на полную мощь, держал отличный ритм на задней линии. С Джоном можно было прекрасно потренироваться, без вопросов.

А вот с Рейлли все по-другому – он делает как ему удобно. Он выполнит две первых подачи, 74 невынужденных и 80 виннерcов на тренировке. Ты просто понятия не имеешь, что случится. Так что иногда с Рейлли было нелегко. Конечно, он готовился так, как ему было нужно, но час в таких условиях переносить было тяжело. С ним я никогда не чувствовал, что получаю для себя максимум».