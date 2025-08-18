Рейтинг ATP. Хачанов вернулся в топ-10, Атман поднялся на 67 строчек и дебютировал в топ-100, Попырин покинул топ-20

Карен Хачанов поднялся на девятую строчку рейтинга.

Теренс Атман впервые вышел в полуфинал «Мастерса» и прибавил 67 позиций в рейтинге.

Алексей Попырин опустился на 18 строчек, Себастьян Корда – на 41. Роман Сафиуллин выпал из топ-80.

PIF ATP Rankings

Положение на 18 августа 2025