Рейтинг ATP. Хачанов вернулся в топ-10, Атман поднялся на 67 строчек и дебютировал в топ-100, Попырин покинул топ-20

Карен Хачанов поднялся на девятую строчку рейтинга.

Теренс Атман впервые вышел в полуфинал «Мастерса» и прибавил 67 позиций в рейтинге.

Алексей Попырин опустился на 18 строчек, Себастьян Корда – на 41. Роман Сафиуллин выпал из топ-80.

PIF ATP Rankings

Положение на 18 августа 2025

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Янник Синнер (Италия) 11480
2 (2) Карлос Алькарас (Испания) 9240
3 (3) Александр Зверев (Германия) 6230
4 (4) Тэйлор Фриц (США) 5575
5 (5) Джек Дрэйпер (Великобритания) 4440
6 (6) Бен Шелтон (США) 4280
7 (7) Новак Джокович (Сербия) 4130
8 (8) Алекс де Минаур (Австралия) 3545
9 (12) Карен Хачанов (Россия) 3240
10 (10) Лоренцо Музетти (Италия) 3235
11 (9) Хольгер Руне (Дания) 3050
12 (13) Каспер Рууд (Норвегия)  2905
13 (15) Даниил Медведев (Россия) 2760
14 (16) Томми Пол (США) 2610
15 (11) Андрей Рублев (Россия) 2610
16 (17) Якуб Меньшик (Чехия) 2430
17 (14) Фрэнсис Тиафу (США) 2340
19 (23) Франсиско Серундоло (Аргентина) 2135
21 (26) Иржи Лехечка (Чехия) 2115
24 (27) Александр Бублик (Казахстан) 2055
28 (29) Стефанос Циципас (Греция) 1790
37 (19) Алексей Попырин (Австралия) 1290
44 (52) Жоао Фонсека (Бразилия) 1095
51 (63) Бенжамен Бонзи (Франция) 999
54 (71) Франсиско Комесанья (Аргентина) 962
62 (37) Маттео Арнальди (Италия) 915
69 (136) Теренс Атман (Франция) 873
86 (45) Себастьян Корда (США) 735
90 (80) Роман Сафиуллин (Россия) 691
98 (115) Далибор Сврчина (Чехия)  652
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс
