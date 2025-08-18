Рейтинг ATP. Хачанов вернулся в топ-10, Атман поднялся на 67 строчек и дебютировал в топ-100, Попырин покинул топ-20
Карен Хачанов поднялся на девятую строчку рейтинга.
Теренс Атман впервые вышел в полуфинал «Мастерса» и прибавил 67 позиций в рейтинге.
Алексей Попырин опустился на 18 строчек, Себастьян Корда – на 41. Роман Сафиуллин выпал из топ-80.
Положение на 18 августа 2025
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Янник Синнер (Италия)
|11480
|2 (2)
|Карлос Алькарас (Испания)
|9240
|3 (3)
|Александр Зверев (Германия)
|6230
|4 (4)
|Тэйлор Фриц (США)
|5575
|5 (5)
|Джек Дрэйпер (Великобритания)
|4440
|6 (6)
|Бен Шелтон (США)
|4280
|7 (7)
|Новак Джокович (Сербия)
|4130
|8 (8)
|Алекс де Минаур (Австралия)
|3545
|9 (12)
|Карен Хачанов (Россия)
|3240
|10 (10)
|Лоренцо Музетти (Италия)
|3235
|11 (9)
|Хольгер Руне (Дания)
|3050
|12 (13)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|2905
|13 (15)
|Даниил Медведев (Россия)
|2760
|14 (16)
|Томми Пол (США)
|2610
|15 (11)
|Андрей Рублев (Россия)
|2610
|16 (17)
|Якуб Меньшик (Чехия)
|2430
|17 (14)
|Фрэнсис Тиафу (США)
|2340
|19 (23)
|Франсиско Серундоло (Аргентина)
|2135
|21 (26)
|Иржи Лехечка (Чехия)
|2115
|24 (27)
|Александр Бублик (Казахстан)
|2055
|28 (29)
|Стефанос Циципас (Греция)
|1790
|37 (19)
|Алексей Попырин (Австралия)
|1290
|44 (52)
|Жоао Фонсека (Бразилия)
|1095
|51 (63)
|Бенжамен Бонзи (Франция)
|999
|54 (71)
|Франсиско Комесанья (Аргентина)
|962
|62 (37)
|Маттео Арнальди (Италия)
|915
|69 (136)
|Теренс Атман (Франция)
|873
|86 (45)
|Себастьян Корда (США)
|735
|90 (80)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|691
|98 (115)
|Далибор Сврчина (Чехия)
|652
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости