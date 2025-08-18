29-летняя Паолини – самая возрастная теннисистка после Серены, вышедшая в финалы WTA 1000 на разных покрытиях за сезон

Жасмин Паолини вышла в финалы тысячников на нескольких покрытиях.

Итальянка (в возрасте 29 лет и 216 дней) стала второй самой возрастной теннисисткой, вышедшей в финалы WTA 1000 на разных покрытиях в одном сезоне, после Серены Уильямс в 2016-м (тогда ей было 35 лет). В этом году Жасмин вышла в финал на грунтовом турнире в Риме и хардовом в Цинциннати.

Также Паолини одержала 20-ю победу на тысячнике. Она установила рекорд среди итальянок по числу побед на турнирах WTA 1000 за один сезон, обойдя Сару Эррани , которая выиграла 19 матчей в 2013 году.