Швентек после победы над Рыбакиной в Цинциннати: «Темп был сумасшедший, мы даже не успевали за вторым мячом»
Ига Швентек прокомментировала победу в полуфинале в Цинциннати.
Третья ракетка мира обыграла Елену Рыбакину со счетом 7:5, 6:3.
«Боже мой, матч был действительно тяжелым. Темп игры был сумасшедший, порой мы даже не успевали за вторым мячом. Но я старалась играть активно и качественно. Я довольна таким выступлением», – сказала Швентек в интервью на корте.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
