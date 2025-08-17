Ига Швентек впервые вышла в финал тысячника в Цинциннати.

Она обыграла Елену Рыбакину – 7:5, 6:3. Казахстанка не подала на первый сет.

Полька вышла в третий финал в сезоне и 29-й в карьере. Также она пробилась в свой первый финал турнира WTA 1000 с Рима-2024.

Швентек одержала 48-ю победу в сезоне. Со старта «Ролан Гаррос» ее статистика – 22:3.

Ига шестой раз в карьере и четвертый раз в сезоне обыграла Рыбакину (6:4).

В финале она сыграет с победительницей пары Вероника Кудерметова – Жасмин Паолини .