Синнер об Атмане после полуфинала в Цинциннати: «У него огромный потенциал. Мне нужно было быть предельно собранным»
Янник Синнер прокомментировал победу в полуфинальном матче в Цинциннати.
Первая ракетка мира обыграл Теренса Атмана – 7:6(4), 6:2.
«Сегодня был действительно тяжелый матч. Сложно сталкиваться с новым соперником, а на поздних стадиях турнира давление еще выше – и ты понимаешь, что он заслужил быть здесь. Он обыграл сильных теннисистов, чтобы пробиться в полуфинал, поэтому нужно было быть предельно собранным.
Настрой сегодня был правильным, я смог грамотно действовать в ключевых моментах. Он здорово подавал в первом сете, у него огромный потенциал – это было видно на протяжении всего турнира. Желаю ему всего наилучшего. Я рад, что снова вышел в финал», – сказал Синнер в интервью на корте.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
