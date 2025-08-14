Рублев о победе над Комесаньей: «Мне очень помогли условия: вечером проще играть агрессивно, мяч лучше сидит на ракетке»

Андрей Рублев прокомментировал выход в четвертьфинал «Мастерса» в Цинциннати.

Он обыграл Франсиско Комесанью 6:2, 6:3 и теперь поборется с Карлосом Алькарасом.

– Андрей, сегодня все прошло совсем иначе, чем вчера. Вчера была долгая битва на жаре, а сегодня – быстрая игра ночью. Ты отлично сыграл. Расскажи, как прошел матч?

– Сегодня получилось выиграть уверенно. Мне кажется, очень помогли кондиции. Вечером совсем другие условия – для моего тенниса играется намного легче. Больше контроля, проще играть агрессивно, мяч лучше сидит на ракетке. Приемы и удары срываются реже, особенно когда соперник бьет сильно. То есть легче добавлять ускорение, легче наращивать темп – короче, все делается свободнее. Эти условия, мне кажется, сегодня сыграли ключевую роль. Против Комесаньи нужно играть агрессивно, давить на него, потому что у него быстрые ноги, он отлично двигается, меняет ритм, подача у него сильная. Сегодня, благодаря более медленным условиям, мне удалось хорошо принимать ее и с нее атаковать. Это добавило ему давления, и мне это помогло.

– В следующем матче тебя ждет реванш с самим Алькарасом. На «Уимблдоне» ты здорово с ним смотрелся. Что ты вынес из того матча?

– Разве не хорошо просто продолжать работать? Это тот путь, который нужен, тот уровень, к которому нужно стремиться, чтобы бороться на равных. Нужно закреплять и улучшать все, чтобы поддерживать такой теннис долгое время без провалов. На таком уровне одно-два очка – и брейк ушел. С такими игроками нужно уметь держать этот уровень четыре часа без малейшей потери фокуса. И к этому надо идти.

– Он только что сказал, что твои удары на этом корте будут скользить очень быстро. Ты понимаешь, о чем он?

– А что я могу сказать? А его удары разве не будут скользить? То же самое могу сказать и я (смеется) , – сказал Рублев в интервью ютуб-каналу «Больше!».

