Циципас поздравил маму с днем рождения: «Респект настоящему MVP»

Стефанос Циципас поздравил маму с днем рождения.

Юлия Апостоли (Сальникова) – бывшая советская теннисистка и дочь олимпийского чемпиона по футболу Сергея Сальникова.

«Респект настоящему MVP: она воспитала меня, поверила и как-то простила меня за мои подростковые годы.

С днем рождения, мама❤️. В тебе есть все, к чему я стремлюсь, – с немного бóльшим топ-спином», – твитнул грек.

