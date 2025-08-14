Циципас поздравил маму с днем рождения: «Респект настоящему MVP»
Стефанос Циципас поздравил маму с днем рождения.
Юлия Апостоли (Сальникова) – бывшая советская теннисистка и дочь олимпийского чемпиона по футболу Сергея Сальникова.
«Респект настоящему MVP: она воспитала меня, поверила и как-то простила меня за мои подростковые годы.
С днем рождения, мама❤️. В тебе есть все, к чему я стремлюсь, – с немного бóльшим топ-спином», – твитнул грек.
Лучший теннисист в истории Греции – правнук основателя «Спартака»?
