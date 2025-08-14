У Рыбакиной 66,7% побед над топ-10 на тысячниках. Это третий показатель с 2009 года

Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Цинциннати.

Представительница Казахстана, обыгравшая шестую ракетку мира Мэдисон Киз (6:7(3), 6:4, 6:2), довела процент побед над соперницами из топ-10 на тысячниках до 66,7%.

Это третий показатель в WTA-туре с момента появления категории «Премьер» в 2009 году (при 11 и более проведенных матчах). Рыбакину опережают лишь Серена Уильямс и Ига Швентек .

Далее чемпионка «Уимблдона »-2022 сыграет с Ариной Соболенко .