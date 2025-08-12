Циципас с апреля не выигрывал два матча подряд

Стефанос Циципас выбыл в третьем круге «Мастерса» в Цинциннати.

Он уступил 63-й ракетке мира Бенжамену Бонзи 7:6(4), 3:6, 4:6.

У грека три победы в последних 10 матчах. Он не выигрывал дважды подряд с апрельского турнира в Барселоне, где дошел до четвертьфинала.

В целом в 2025-м Циципас выиграл 20 матчей из 37.

В этом сезоне двукратный финалист «Больших шлемов» испытывал проблемы со спиной. На следующей неделе он выступит в Уинстон-Сейлеме – ему дали wild card.