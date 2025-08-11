2

Петрова назвала самого стабильного российского теннисиста

Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова оценила успехи Карена Хачанова.

В ночь на пятницу россиянин проиграл в финале «Мастерса» в Торонто, а в воскресенье вышел в третий круг в Цинциннати.

«Не скажу, что Карен сейчас сильнейший теннисист в России. Но по стабильности – да, он в этом году показывает более стабильные результаты, чем другие наши ребята.

Карен – большой молодец. Давно мы не видели его в финале такого крупного турнира, да и вообще у него очень хорошие, стабильные результаты в этом сезоне. Рано или поздно он должен был выйти на свой лучший теннис, наиграть себе уверенности», – приводит слова Петровой ТАСС.

Хачанов уникально успешен для своего поколения. Вот доказательство

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ТАСС
logoКарен Хачанов
logoCanadian Open
logoATP
logoCincinnati Masters
logoНадежда Петрова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Матчи в Цинциннати прервали на час из-за отключения электричества
7 минут назад
Синнер выиграл 23-й подряд матч на харде
236 минут назад
Циципас с апреля не выигрывал два матча подряд
150 минут назад
Соболенко установила рекорд Открытой эры по количеству выигранных тай-брейков за сезон
1сегодня, 06:46
Радукану попросила убрать ребенка с трибун во время матча с Соболенко
8сегодня, 06:33Видео
Цинциннати (WTA). Рыбакина, Александрова, Калинская, Соболенко, Киз, Швентек вышли в 4-й круг
110сегодня, 04:26
Цинциннати (ATP). Синнер, Фриц, Тиафу, Руне вышли в 4-й круг, Фонсека, Циципас выбыли
101сегодня, 01:45
Калинская в матче с Анисимовой третий раз в сезоне обыграла соперницу из топ-10
13вчера, 21:03
Рублев и Хачанов снялись с парного турнира в Цинциннати
1вчера, 20:44
Соболенко и Радукану провели 23-минутный гейм в Цинциннати
22вчера, 20:08
Ко всем новостям
Последние новости
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
34 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото
Марракеш (ATP). Каррено-Буста, Карбаллес Баэна, Дардери, Делльен вышли во 2-й круг, Котов, Серундоло, Фоньини выбыли
42 апреля, 12:55
Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова представит книгу о теннисе в «Лужниках»
51 апреля, 15:06Фото
Тарпищев нанес символический удар по мячу в матче РПЛ «Спартак» – «Зенит»
16 марта, 17:04Фото