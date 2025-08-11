Петрова назвала самого стабильного российского теннисиста

Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова оценила успехи Карена Хачанова.

В ночь на пятницу россиянин проиграл в финале «Мастерса» в Торонто, а в воскресенье вышел в третий круг в Цинциннати.

«Не скажу, что Карен сейчас сильнейший теннисист в России. Но по стабильности – да, он в этом году показывает более стабильные результаты, чем другие наши ребята.

Карен – большой молодец. Давно мы не видели его в финале такого крупного турнира, да и вообще у него очень хорошие, стабильные результаты в этом сезоне. Рано или поздно он должен был выйти на свой лучший теннис, наиграть себе уверенности», – приводит слова Петровой ТАСС.

Хачанов уникально успешен для своего поколения. Вот доказательство