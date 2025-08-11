Клара Таусон: «Я бы хотела, чтобы после «Уимблдона» неделю или две не было турниров»

Клара Таусон рассказала, как изменила бы расписание тура.

«Год, конечно, очень длинный и впереди еще много времени (улыбается). Меня всегда успокаивает мысль, что турниры проходят каждую неделю, так что если на этой неделе я сыграю неудачно, у меня будет еще одна неделя, и еще одна после нее. Так что я не могу сейчас особо жаловаться на свое положение».

Таусон заявила, что если бы могла что-то изменить, то добавила бы паузу после «Уимблдона».

«Я бы хотела, например, чтобы неделю или две не было турниров – ничего, что можно посмотреть или из-за чего можно расстроиться, что ты там не играешь. И, конечно, предсезонка могла бы быть чуть длиннее. Но это мое мнение. Тяжело, когда видишь, что другие играют, а ты взял неделю отдыха и чувствуешь, что что-то упускаешь».