Руне о дипфейках: «Я считаю, что не очень хорошо, что есть посты, которые похожи на правду, а это не так»
Девятая ракетка мира Хольгер Руне высказался о дипфейках.
Ранее он призывал болельщиков жаловаться на них в соцсетях.
«Мне нравятся шутки, веселье, все такое. Но иногда все становится слишком похожим на правду, даже если это фейки. Так что, мне кажется, это необязательно. Но весь интернет, конечно, контролировать тяжело.
Я считаю, что не очень хорошо, что есть посты, которые похожи на правду, а это не так. Это немного провокационно, но каждый может делать то, что он хочет».
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Tennis.com
