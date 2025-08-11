Руне о дипфейках: «Я считаю, что не очень хорошо, что есть посты, которые похожи на правду, а это не так»

Девятая ракетка мира Хольгер Руне высказался о дипфейках.

Ранее он призывал болельщиков жаловаться на них в соцсетях.

«Мне нравятся шутки, веселье, все такое. Но иногда все становится слишком похожим на правду, даже если это фейки. Так что, мне кажется, это необязательно. Но весь интернет, конечно, контролировать тяжело.

Я считаю, что не очень хорошо, что есть посты, которые похожи на правду, а это не так. Это немного провокационно, но каждый может делать то, что он хочет».