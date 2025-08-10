Киз в четвертом матче в этом сезоне отыграла матчболы

Мэдисон Киз отыграла два матчбола у Евы Лис во втором круге в Цинциннати.

Американка победила 1:6, 6:3, 7:6(1).

Киз стала лидером сезона по матчам, в которых она ушла с матчболов, – теперь у нее их четыре:

● полуфинал Australian Open против Иги Швентек (один матчбол);

● третий круг «Ролан Гаррос » против Софии Кенин (три матчбола);

● 1/8 в Монреале против Каролины Муховой (два матчбола);

● второй круг против Лис в Цинциннати (два матчбола).