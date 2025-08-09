  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Турсунов об отмене бана Вукова: «Год назад Рыбакина была третьей в мире и имела все шансы стать первой. Интересно, если сможет вернуть былые позиции»
Турсунов об отмене бана Вукова: «Год назад Рыбакина была третьей в мире и имела все шансы стать первой. Интересно, если сможет вернуть былые позиции»

Дмитрий Турсунов отреагировал на возвращение тренера Елены Рыбакиной.

Напомним, ранее The Athletic сообщил, что WTA отменил дисквалификацию Стефано Вукова после его его апелляции. Вуков был отстранен в январе из-за обвинений в оскорбительном отношении к Рыбакиной.

«Ну что, Стефано возвращается. Сколько поддержки прочитал в комментариях об этой новости в разных пабликах. Будто бы никто и не разрывал его на части…

Год назад Лена была третьей в мире и имела все шансы стать первой (при хороших результатах). С тех пор играет вроде неплохо, но на победу в турнире пока не хватает. Интересно, если сможет вернуть былые позиции.

А вообще было бы интересно послушать мысли всех участников этого сериала лет так через пять. Будут ли они кусать локти или повторили бы все заново.

В любом случае пожелаем удачи. Единственная, кто всерьез покушалась на гегемонию [Иги] Швентек и [Арины] Соболенко», – написал Турсунов.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: телеграм-канал Турсунова
