Цинциннати (ATP). Бруксби играет с Мюллером, Делльен – с Опелкой, Сафиуллин, Уго Карабелли, Комесанья вышли во 2-й круг, Чорич, Кецманович выбыли
Роман Сафиуллин обыграл Алехандро Табило в первом круге «Мастерса» в Цинциннати.
Сетка турнира здесь.
Cincinnati Open
Цинциннати, США
7 – 18 августа 2025
ATP Masters 1000
Призовой фонд – 9 193 540 долларов
Открытые корты, хард
Первый круг
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
