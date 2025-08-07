Иванович выложила фото с корта

Экс-первая ракетка мира Ана Иванович поделилась фото с корта.

«Я никогда не потеряю страсти к теннису – это больше, чем просто спорт 🎾🩶», – подписала пост сербка.

На фотографиях она в одежде adidas. В 2010-м она заключила с ними пожизненный контракт, однако с 2022 года она появлялась исключительно в небрендированной спортивной одежде.

Иванович завершила карьеру в 2016 году.

