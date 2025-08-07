Соболенко об отдыхе после «Уимблдона»: «Я провела одну 30-минутную тренировку – ходила в горку в бикини и шлепках»

Арина Соболенко рассказала, что взяла перерыв от тренировок после «Уимблдона».

«Должна сказать, я даже не ходила в тренажерный зал. Я провела одну 30-минутную тренировку – ходила в горку. Я была в бикини и шлепках – чтобы вы понимали, насколько все было профессионально (улыбается). Но я сделала это на всякий случай, потому что еда была отличной и я хотела убедиться, что у меня есть немного места.

Но так было совсем недолго – неделю, дней 7-8. Но это были замечательные дни, я так хорошо себя чувствовала. Мне было это очень нужно. Сейчас я чувствую себя свежей и готовой», – поделилась первая ракетка мира на пресс-конференции перед турниром в Цинциннати.

