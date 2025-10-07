Джокович взял медицинский тайм-аут в матче с Муньяром из-за проблем с голеностопом
Новак Джокович испытывает боль в ноге в матче с Хауме Муньяром на «Мастерсе» в Шанхае.
Джокович почувствовал дискомфорт в области голеностопа в первом сете при счете 3:1, после того как сделал брейк. Серб вызвал на корт физиотерапевта, который сделал массаж и нанес мазь.
Затем серб выиграл еще один гейм и снова попросил физио выйти на корт.
В итоге Джокович продолжил матч и взял первый сет – 6:3.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
