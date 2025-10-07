Фото
Джокович взял медицинский тайм-аут в матче с Муньяром из-за проблем с голеностопом

Новак Джокович испытывает боль в ноге в матче с Хауме Муньяром на «Мастерсе» в Шанхае.

Джокович почувствовал дискомфорт в области голеностопа в первом сете при счете 3:1, после того как сделал брейк. Серб вызвал на корт физиотерапевта, который сделал массаж и нанес мазь.

Затем серб выиграл еще один гейм и снова попросил физио выйти на корт.

В итоге Джокович продолжил матч и взял первый сет – 6:3.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
