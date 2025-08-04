Де Минаур о мечте сыграть микст с Болтер на US Open: «Игра с Кэти на «Уимблдоне» – одно из самых ярких впечатлений в карьере. Надеюсь, нам дадут шанс»

Алекс де Минаур надеется сыграть в миксте на US Open.

Ранее австралиец попросил у организаторов wild card для него и его невесты Кэти Болтер .

«Мы делаем все возможное, чтобы предоставить действительно веский аргумент в пользу того, что именно мы заслуживаем этот wild card. Наша совместная игра в миксте на «Уимблдоне» – одно из самых ярких впечатлений, которые я переживал на корте (де Минаур и Болтер участвовали в миксте в 2023 году – Спортс’’).

Как я уже говорил, это было чертовски круто, и я бы с радостью повторил опыт. Сыграть на таком турнире вместе с лучшими теннисистами мира – было бы здорово. Скрещиваю пальцы и надеюсь, что нам дадут шанс», – сказал де Минаур на пресс-конференции.

