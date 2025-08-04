Турнир ATP 250 в Белграде перенесли в Афины

ATP официально объявила о переносе турнира ATP 250 из Белграда в Афины.

Соревнования пройдут со 2 по 8 ноября 2025 года.

Турнир состоится в столице Греции на крытых хардовых кортах арены OAKA – многофункционального комплекса, принимавшего Олимпиаду-2004.

Изначально турнир проводился в Хихоне, но в прошлом году был перемещен в Белград с планами остаться там на 2024 и 2025 годы. В 2024-м турнир действительно состоялся в Сербии, однако теперь локация вновь изменилась.