Турнир ATP 250 в Белграде перенесли в Афины
ATP официально объявила о переносе турнира ATP 250 из Белграда в Афины.
Соревнования пройдут со 2 по 8 ноября 2025 года.
Турнир состоится в столице Греции на крытых хардовых кортах арены OAKA – многофункционального комплекса, принимавшего Олимпиаду-2004.
Изначально турнир проводился в Хихоне, но в прошлом году был перемещен в Белград с планами остаться там на 2024 и 2025 годы. В 2024-м турнир действительно состоялся в Сербии, однако теперь локация вновь изменилась.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: atptour.com
