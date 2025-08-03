Де Минаур о том, почему они с Болтер должны играть микст на US Open: «Мы хотя бы знакомы»
Алекс де Минаур объяснил, почему они с Болтер должны играть микст на US Open.
Ранее австралиец попросил у организаторов wild card для него и его невесты Кэти Болтер.
«Почему бы не поддержать теннисную пару? Мы вместе уже пять лет. В следующем году поженимся. Думаю, это показывает, что у нас хорошая химия.
В некоторых других парах люди никогда даже словом друг с другом не обмолвились. А мы хотя бы знакомы».
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: benrothenberg.com
