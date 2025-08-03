Попырин выиграл 7 из 9 последних матчей против топ-10
Алексей Попырин вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Торонто.
Он обыграл девятую ракетку мира Хольгера Руне со счетом 4:6, 6:2, 6:3. Для Попырина это седьмая победа в последних девяти матчах против топ-10.
Австралиец в Канаде защищает титул. До начала турнира он весь сезон не выигрывал два матча подряд на харде.
В четвертьфинал на харде Попырин не выходил с прошлогоднего «Мастерса» в Канаде.
Дальше австралиец сыграет с Александром Зверевым.
