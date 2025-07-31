Хачанов о задачах на оставшуюся часть сезона: «Я хочу держать уровень и выигрывать у сильных соперников. Но главная цель – вернуться в топ-10»

16-я ракетка мира Карен Хачанов рассказал о целях на вторую половину сезона.

«Моя задача – сделать еще один шаг вперед, проанализировать игру, сохранять стабильность и при этом показывать максимум на крупных турнирах. Последние недели, включая «Уимблдон», у меня были успешными. Я хочу держать уровень и выигрывать у сильных соперников. Но главная цель – снова войти в топ-10.

В начале года я на это надеялся, но первые три месяца был далеко. Сейчас я стал ближе. В течение сезона бывают взлеты и падения, но я стараюсь минимизировать спады и увеличить количество положительных моментов».