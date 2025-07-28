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Осака больше не работает с Муратоглу

Наоми Осака объявила о прекращении сотрудничества с тренером Патриком Муратоглу.

Французский тренер вошел в команду Осаки после US Open-2024.

«Спасибо, Патрик❤️. Было потрясающе учиться у тебя. Желаю тебе только самого лучшего. Ты один из самых классных людей, которых я когда-либо встречала, и я уверена, что мы еще увидимся🙏🏾», – написала Осака.

Под руководством Муратоглу японка победила на турнире WTA 125 в Сен-Мало и дошла до финала в Окленде. 

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @naomiosaka
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