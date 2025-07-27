Александр Бублик: «К грунту поменялось отношение, когда я в голове повзрослел после рождения ребенка»

Александр Бублик рассказал, как изменил отношение к грунту.

В июле он взял титулы на турнирах в Гштааде и Китцбюэле.

– В 2022 году в Монте Карло в послематчевом интервью на корте ты сказал, что ненавидишь грунт и хочешь скорее на траву. В этом сезоне грунт – самое успешное покрытие для тебя: два титула и четвертьфинал на «Ролан Гаррос». Изменилось ли за три года отношение к этому покрытию?

– Изменилось уже давно, я уже в 2023-м это сказал. Уже с 23-го мне грунт приносил больше рейтинговых очков, чем американская серия турниров на харде. В 2024-м я сыграл первый полуфинал на грунте, играл четвертый круг «Мастерса» в Мадриде два года подряд.

К грунту поменялось отношение, когда я в голове повзрослел, когда у меня родился ребенок. Понял, что нет смысла тратить энергию на то, что я не могу изменить. Все равно буду играть на грунте, я профессиональный спортсмен и должен играть на всех покрытиях. Пока можно было ныть – я ныл. А что не поныть-то?! Когда ныть надоело – решил, что где-то нужно стиснуть зубы, где-то себя пересилить на тренировке и научиться играть на этом покрытии.

Как минимум попробовать и посмотреть, что из этого выйдет. В прошлом году, когда я заработал примерно 400 очков на грунте, а в Америке и в Австралии заработал 100 – мы решили, что, пожалуй, можно попробовать на грунте еще больше потренироваться, скрупулезнее подготовиться. И получилось хорошо.

Можно сказать, что работу проделали не зря. Бывает, что работаешь и результата нет – как у меня год за годом в Австралии. Каждый год тренируюсь, чтобы там играть хорошо. В этом сезоне вообще великолепная предсезонная подготовка была. И каждый год у меня там провалы страшные.

По ситуации с грунтом – мы в этом году тренировались в Санкт-Петербурге перед вылетом в Монте-Карло и, улетая, я сказал Артему, что с такой игрой результаты будут. Он сказал, что будет очень удивлен, что, если их не будет. Потренировались – получилось. У меня обычно так не складывалось. Еще давно, когда с Борисом Собкиным работал, он говорил, что у меня нет прямой связи «потренировался – результат», у меня через какие-то тропы обходные шло.

С грунтом получилось в этом году. Мы потренировались хорошо, и я смог это исполнить на играх. Первый матч мы не берем, а со второй игры на грунте и по сегодняшний день я исполнял все то, что мы заготовили, к чему стремились. Смогли перенести тот высокий уровень с тренировки на игровой корт. Наверное, впервые так получилось, – сказал Бублик в интервью «Спорту Шредингера».

Бублик – король грунтовых водокачек