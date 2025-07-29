Монреаль (WTA). Калинская, Блинкова, Рахимова, Кудерметова-старшая, Андрееску, Радукану, Осака, Бушар вышли во 2-й круг, Потапова, Кудерметова-младшая, Фернандес выбыли
Вероника Кудерметова обыграла Кристину Букшу в первом круге в Монреале.
Сетка турнира здесь.
Omnium Banque Nationale présenté par Rogers
Монреаль, Канада
27 июля – 6 августа 2025
WTA 1000
Призовой фонд – 5 152 599 долларов
Открытые корты, хард
Первый круг
Опубликовал: Павел Ниткин
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