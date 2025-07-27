Де Минаур о победе над Муте: «Теннис был не очень красивый»
Алекс де Минаур прокомментировал выход в финал в Вашингтоне.
Он обыграл Корентена Муте – 6:4, 6:3.
«Теннис был не очень красивый, но я знал, что матч будет сложным, почти без ритма. Именно такую проблему Муте создает соперникам. Так что я был настроен делать все необходимое, чтобы выйти в финал».
За титул де Минаур поборется с Алехандро Давидовичем-Фокина.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: atptour.com
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