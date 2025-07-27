Де Минаур о победе над Муте: «Теннис был не очень красивый»

Алекс де Минаур прокомментировал выход в финал в Вашингтоне.

Он обыграл Корентена Муте – 6:4, 6:3.

«Теннис был не очень красивый, но я знал, что матч будет сложным, почти без ритма. Именно такую проблему Муте создает соперникам. Так что я был настроен делать все необходимое, чтобы выйти в финал».

За титул де Минаур поборется с Алехандро Давидовичем-Фокина.