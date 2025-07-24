Даниил Медведев: «Когда я играю хорошо, могу победить любого. Возможно, Алькарас и Синнер будут считаться фаворитами, но я все равно могу их обыграть»
14-я ракетка мира Даниил Медведев рассказал, что может победить любого соперника.
Ранее россиянин вышел в четвертьфинал турнира в Вашингтоне, обыграв Ибина У (6:3, 6:2).
«Я знаю, что, когда играю хорошо, могу победить любого. Буквально любого. Возможно, Карлос [Алькарас] и Янник [Синнер] будут считаться фаворитами, но я все равно могу их обыграть. Большинство других соперников я побеждал много раз.
Поэтому я уверен, что, вернувшись на этот уровень, смогу побеждать любого. Отсюда и мой оптимизм, и я упорно работаю, чтобы снова найти нужный ритм. А потом придут и результаты, и место в рейтинге».
15 лучших матчей, которые я видел за 15 лет работы в теннисе
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: tennis.com
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