Даниил Медведев: «Когда я играю хорошо, могу победить любого. Возможно, Алькарас и Синнер будут считаться фаворитами, но я все равно могу их обыграть»

14-я ракетка мира Даниил Медведев рассказал, что может победить любого соперника.

Ранее россиянин вышел в четвертьфинал турнира в Вашингтоне, обыграв Ибина У (6:3, 6:2).

«Я знаю, что, когда играю хорошо, могу победить любого. Буквально любого. Возможно, Карлос [Алькарас ] и Янник [Синнер ] будут считаться фаворитами, но я все равно могу их обыграть. Большинство других соперников я побеждал много раз.

Поэтому я уверен, что, вернувшись на этот уровень, смогу побеждать любого. Отсюда и мой оптимизм, и я упорно работаю, чтобы снова найти нужный ритм. А потом придут и результаты, и место в рейтинге».

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