Какие теннисные матчи ваши любимые? Делитесь в комментариях

Мой первый текст на Спортсе’’ вышел в 2011-м, а с 2013-го я начал писать регулярно. Примерно с 2016-го я смотрю теннис практически каждый день.

И вот мои любимые матчи, которые я увидел за это время и которые меня чему-то научили.

Это новый выпуск проекта Спортса” и PARI о большом теннисе, который раскрывает историю, культуру, главных героев и другие аспекты игры. 

Анжелик Кербер – Серена Уильямс, финал Australian Open-2016

Наверное, тогда я впервые прямо четко понял, что такое теннисный IQ. Потому что Кербер продемонстрировала пик интеллектуальной игры – как только Серена прибивалась к тому, что делала немка, та мгновенно подключала какой-нибудь новый инструмент.

Условно три гейма работал форхенд по линии, Серена начала его предугадывать – Кербер переключилась на атаки с бэкхенда по линии. Уильямс прибилась к игре на задней линии – оп, в дело пошли укороченные.

Потрясающая демонстрация понимания того, что происходит на корте, и умения держать это под своим контролем.

Стэн Вавринка – Новак Джокович, финал «Ролан Гаррос»-2015

Величайшая демонстрация возможностей от человека, который на пике был, возможно, лучше всех в истории. И я не про Джоковича, а про Вавринку.

Когда у Стэна шло, его теннис был не только неудержимой силой, но и великолепным зрелищем. Эти размашистые одноручные бэкхенды, это атлетичное движение, эта нечеловеческая храбрость в ключевые моменты.

Если вы не застали Вавринку в прайме, пересмотрите этот матч – он вас впечатлит.

Каролин Возняцки – Симона Халеп, финал Australian Open-2018

После этого матча Халеп госпитализировали из-за обезвоживания.

Это была битва двух теннисисток, которым ради победы на «Большом шлеме» пришлось сломать свою природу. Они обе всегда тяготели к контратакующему теннису, обеим пришлось учиться агрессивной игре.

И по ходу того финала было видно, как они переламывают себя и перемалывают друг друга. И все это на безумной мельбурнской жаре.

Прекрасная демонстрация тенниса как борьбы за выживание.

Даниил Медведев – Жиль Симон, полуфинал Лондона-2019

Мне не очень нравится теннис на траве, поэтому было очень приятно увидеть, во что его превратили эти мастера. Розыгрыши по 30-40 ударов, когда никто не идет в атаку? Это же практически оскорбление «великому покрытию».

Роджер Федерер – Рафаэль Надаль, финал Australian Open-2017

Я не видел вживую великий финал «Уимблдона»-2008. Но зато увидел его версию 2.0.

Федерер только возвращался после операции на колене. Надаль возвращался после первого сезона с 2004-го, по ходу которого он не дошел до четвертьфинала ни на одном из «Шлемов».

Все считали их старыми, списанными. И тут два пожилых гения ворвались в финал и выдали там невероятную пятисетовую битву, в которой показали новые версии своей игры. Федерер с новой ракеткой и более агрессивным бэкхендом. Надаль, ставящий не на ноги, а на бронебойную силу.

Новая классика.

Маркета Вондроушова – Элина Свитолина, полуфинал «Уимблдона»-2023

Есть такое клише, что теннис – «поэзия в движении». В женском туре главный поэт для меня – Вондроушова.

Она обычно появляется из ниоткуда, показывает феерически разнообразный теннис, замучивает соперниц леворуким вращением, подрезками и выходами к сетке, что-нибудь выигрывает. А потом пропадает.

«Уимблдон»-2023 в целом – демонстрация того, как складывается ее карьера. Она его выиграла, а потом на два года куда-то пропала. А матч со Свитолиной – на мой взгляд, лучшая демонстрация самой целостной и разнообразной игры в женском туре.

Рафаэль Надаль – Стефанос Циципас, финал Барселоны-2021

Понятно, что это был высоченный уровень грунтового тенниса – Надаль его демонстрировал всегда, а Циципас в 2021-м был в топ-3 лучших грунтовиков мира.

Но еще это было идеальной демонстрацией того, как миллиметры решают судьбу матчей. У Циципаса в третьем сете был матчбол, на котором Надаль пробил в трос – но мяч отскочил на половину грека. Если бы мяч летел капельку ниже, Циципас бы победил. Но его сердце оказалось разбито.

Карлос Алькарас – Янник Синнер, финал «Ролан Гаррос»-2025

Уже несколько лет все говорили, что противостояние Синнера и Алькараса – новая веха в развитии тенниса.

Тот парижский финал не оставил в этом сомнений. Возможно, теннис такого высокого уровня мы не видели никогда.

Наоми Осака – Гарбинье Мугуруса, 1/8 финала Australian Open-2021

Две теннисистки, которые мне очень нравятся, сошлись в силовом поединке высочайшего уровня. И там еще и драма была – Осака отыграла матчболы.

Современный силовой женский теннис во всей красе.

Рафаэль Надаль – Хуан Мартин дель Потро, четвертьфинал «Уимблдона»-2018

Это был шикарный пятисетовый матч, высочайшее качество тенниса, классная борьба, бла-бла-бла.

Но мне больше всего запомнился один момент, который я пересматривал десятки раз. Форхенд дель Потро, который он в конце пятого сета воткнул в корт со скоростью 172 км/ч. И даже не сам форхенд, а реакция Энди Маррея, который комментировал этот матч на BBC. Он просто ошарашенно рассмеялся

Мария Шарапова – Симона Халеп, финал «Ролан Гаррос»-2014

Это был, наверное, первый матч в моей жизни, когда я вроде бы ни за кого не болел, но от напряжения у меня все равно потели ладошки. Третий сет, когда они обменивались брейками, – просто конфета.

И в целом это очень интересное противостояние совершенно разных подходов к игре в теннис.

Рафаэль Надаль – Даниил Медведев, финал US Open-2019

Когда я смотрю Медведева-2025, у меня всегда возникает один вопрос: куда делся Медведев-2019, способный переродиться в финале «Большого шлема» и развернуть матч против одного из величайших в истории? Потому что Даниил после двух проигранных сетов изменил в игре буквально все. И затянул матч в пятую партию, где был близок.

Но больше всего я обожаю этот матч – да и вообще Медведева второй половины 2019-го – за то, что он как будто возродил массовый интерес к теннису в России.

Ига Швентек – Арина Соболенко, финал Мадрида-2024

Две лучшие теннисистки последних трех лет бились до решающего тай-брейка и отыгрывали друг у друга матчболы.

Наверное, именно таким матч вышел из-за покрытия – в Мадриде, конечно, грунт (на руку Швентек), но при этом возвышенность и мяч летит быстрее (на руку Соболенко). В итоге получились три часа сладкого тенниса.

Стефанос Циципас – Доминик Тим, финал итогового турнира ATP-2019

Ах это чудесное время, когда казалось, что то поколение молодых игроков ATP (Циципас, Зверев, Медведев, Рублев – так называемые некстджены) может очень ярко себя проявить.

Люблю тот матч даже не за качество тенниса (высокое), не за борьбу (накаленную), не за красивые бэкхенды (одноручные). А именно за ностальгию по тому времени, когда казалось, что нас ждут великие свершения.

Энди Маррей – Новак Джокович, финал US Open-2012

Просто мой любимый игрок наконец-то выстрадал первый «Большой шлем» в карьере, потеряв по пути два ногтя на ноге.

Я не спал всю ночь – и оно того стоило.

Фото: Gettyimages/Clive Mason / Staff, Mark Metcalfe / Stringer, Clive Brunskill / Staff, Patrick Smith / Staff, Alex Caparros / Stringer, Alex Morton / Stringer, Scott Barbour / Stringer, Cameron Spencer / Staff, Julian Finney / Staff, Matthew Stockman / Staff, Dan Istitene / Staff

169 комментариев
Очень спорный список.
По мне, игра Джоковича-Федерера в их последнем финале на Уимблдоне (2019 год) - это чуть ли не лучший матч 21 века.
А вообще, лучший матч, что лично я видел, это, конечно, полуфинал АО 2005 года между Сафиным и Федей - ух, что же это было!!!
Чтобы написать "я ненавижу Джоковича" или "у меня бомбит от Джоковича" не нужно столько текста.

абсолютно смешно видеть список, в котором нет не единого классного матча с участием Новака
ни финала АО-12, ни ПФ РГ-13, ни матчей с федом на ЮСО (11, 15), в Берси, на итоге в 12-м, ни одного финала Уима против Феда, включая 40-15, ни матчей против Алькараса на Уиме, в Цинци, в Мадриде, на Олимпиаде, ни АО-13 против Вавринки, ни одного камбэка с 0-2, ни Уима-18 против Надаля и их кучи финалов/пф эпичных на мастерсах, ни матчей типа против Маррея в Шанхае или Монфилса в Дубае.

просто смешно
Ответ dmitry79
А что смешного? Может, в топ-100 они и вошли бы, а в топ-15, причем конкретного автора - нет. Насколько я увидел, Павел Ниткин старался включить в свой топ не только Биг-4 и не только мужчин и тем более не только Джоковича. Это ж не топ-15 матчей Джоковича Уверен, что болельщики Федерера, Надаля и многих других тоже не нашли своих любимых матчей, но всем не угодишь.
Смешно, что в 15 лет укладывается почти вся карьера Новака и не включить сюда один победный матч и включить 2 поражения и матч Медведев-Симон это просто неуважение.

Финал АО 2012
Финал Уима 2019
Финал ОИ24
1/2 РГ 2021 (может вкусовщина, но по мне невероятный по качеству матч)

Это первое что приходит в голову и войдет в любой топ.

Цель автора понятна, получить активность и не любовь к Новаку. Все в итоге вышло, но по мне дешево
Ответ igorrado@yandex.ru
Очень спорный список. По мне, игра Джоковича-Федерера в их последнем финале на Уимблдоне (2019 год) - это чуть ли не лучший матч 21 века. А вообще, лучший матч, что лично я видел, это, конечно, полуфинал АО 2005 года между Сафиным и Федей - ух, что же это было!!!
Да, 1/2 АО-2005... После него не видел игр, которые повысили бы планку супер-матчей.
Ну ладно, эпохальные матчи до 2016 могут быть не включены в список, так как сам автор говорит, что ранее он смотрел теннис не так часто. Но не упомянуть финал Уимблдона-2019? Неужто не смотрел? Или неужто фигня матч/не понравился? По значимости для истории тенниса, на мой взгляд, он стоит в топ-5 матчей 21 века.
Ответ igorrado@yandex.ru
Очень спорный список. По мне, игра Джоковича-Федерера в их последнем финале на Уимблдоне (2019 год) - это чуть ли не лучший матч 21 века. А вообще, лучший матч, что лично я видел, это, конечно, полуфинал АО 2005 года между Сафиным и Федей - ух, что же это было!!!
Спорный список "нравится/не нравится"? А неспорный есть?)))
Ответ Константин Сенкевич
Ну ладно, эпохальные матчи до 2016 могут быть не включены в список, так как сам автор говорит, что ранее он смотрел теннис не так часто. Но не упомянуть финал Уимблдона-2019? Неужто не смотрел? Или неужто фигня матч/не понравился? По значимости для истории тенниса, на мой взгляд, он стоит в топ-5 матчей 21 века.
Так это Новак. Судя по топу, и не нахождению в нем ни одной победы Новака, у автора просто комплекс неполноценности на фоне доминирования над его Рафой(
Вавринка на пике Лучше всех в истории-ааааа тррррэээшатина. Очередная трэшатина от данного персонажа
Ответ Serge Vendino
В моем топе среди первых точно были бы финал АО-2012 Рафа-Новак и 1/4 АО-2014 между Джоковичем и Вавринкой, очень странно не видеть их в этом списке. Финал Уима-19, последний для Феди - тоже матч эпохальный.
Финал АО 2012 это была битва двух великих характеров. Если хотите знать, что такое воля к победе, то просто включите этот матч. И Новак и Рафа эту волю проявили на 110 процентов в той встрече. Оба заслужили победу в той игре. Согласен, странно не видеть в списке этой встречи. Ну и финал Уимба 2019 тоже эпохальная битва. Последний великий матч Роджера и наикрутейшее спасение Новака. Тоже точно один из лучших матчей за последние 15 лет. При всем уважении к женским играм, но они ни когда не встанут в один ряд с этими битвами.
Медведев-Симон🤦‍♂️