Какие теннисные матчи ваши любимые? Делитесь в комментариях

Мой первый текст на Спортсе’’ вышел в 2011-м, а с 2013-го я начал писать регулярно. Примерно с 2016-го я смотрю теннис практически каждый день.

И вот мои любимые матчи, которые я увидел за это время и которые меня чему-то научили.

Это новый выпуск проекта Спортса” и PARI о большом теннисе, который раскрывает историю, культуру, главных героев и другие аспекты игры.

Анжелик Кербер – Серена Уильямс, финал Australian Open-2016

Наверное, тогда я впервые прямо четко понял, что такое теннисный IQ. Потому что Кербер продемонстрировала пик интеллектуальной игры – как только Серена прибивалась к тому, что делала немка, та мгновенно подключала какой-нибудь новый инструмент.

Условно три гейма работал форхенд по линии, Серена начала его предугадывать – Кербер переключилась на атаки с бэкхенда по линии. Уильямс прибилась к игре на задней линии – оп, в дело пошли укороченные.

Потрясающая демонстрация понимания того, что происходит на корте, и умения держать это под своим контролем.

Стэн Вавринка – Новак Джокович, финал «Ролан Гаррос»-2015

Величайшая демонстрация возможностей от человека, который на пике был, возможно, лучше всех в истории. И я не про Джоковича, а про Вавринку .

Когда у Стэна шло, его теннис был не только неудержимой силой, но и великолепным зрелищем. Эти размашистые одноручные бэкхенды, это атлетичное движение, эта нечеловеческая храбрость в ключевые моменты.

Если вы не застали Вавринку в прайме, пересмотрите этот матч – он вас впечатлит.

Каролин Возняцки – Симона Халеп, финал Australian Open-2018

После этого матча Халеп госпитализировали из-за обезвоживания.

Это была битва двух теннисисток, которым ради победы на «Большом шлеме» пришлось сломать свою природу. Они обе всегда тяготели к контратакующему теннису, обеим пришлось учиться агрессивной игре.

И по ходу того финала было видно, как они переламывают себя и перемалывают друг друга. И все это на безумной мельбурнской жаре.

Прекрасная демонстрация тенниса как борьбы за выживание.

Даниил Медведев – Жиль Симон, полуфинал Лондона-2019

Мне не очень нравится теннис на траве , поэтому было очень приятно увидеть, во что его превратили эти мастера. Розыгрыши по 30-40 ударов, когда никто не идет в атаку? Это же практически оскорбление «великому покрытию».

Роджер Федерер – Рафаэль Надаль, финал Australian Open-2017

Я не видел вживую великий финал «Уимблдона»-2008. Но зато увидел его версию 2.0.

Федерер только возвращался после операции на колене. Надаль возвращался после первого сезона с 2004-го, по ходу которого он не дошел до четвертьфинала ни на одном из «Шлемов».

Все считали их старыми, списанными. И тут два пожилых гения ворвались в финал и выдали там невероятную пятисетовую битву, в которой показали новые версии своей игры. Федерер с новой ракеткой и более агрессивным бэкхендом. Надаль, ставящий не на ноги, а на бронебойную силу.

Новая классика.

Маркета Вондроушова – Элина Свитолина, полуфинал «Уимблдона»-2023

Есть такое клише, что теннис – «поэзия в движении». В женском туре главный поэт для меня – Вондроушова.

Она обычно появляется из ниоткуда, показывает феерически разнообразный теннис, замучивает соперниц леворуким вращением, подрезками и выходами к сетке, что-нибудь выигрывает. А потом пропадает.

«Уимблдон»-2023 в целом – демонстрация того, как складывается ее карьера. Она его выиграла, а потом на два года куда-то пропала. А матч со Свитолиной – на мой взгляд, лучшая демонстрация самой целостной и разнообразной игры в женском туре.

Рафаэль Надаль – Стефанос Циципас, финал Барселоны-2021

Понятно, что это был высоченный уровень грунтового тенниса – Надаль его демонстрировал всегда, а Циципас в 2021-м был в топ-3 лучших грунтовиков мира.

Но еще это было идеальной демонстрацией того, как миллиметры решают судьбу матчей. У Циципаса в третьем сете был матчбол, на котором Надаль пробил в трос – но мяч отскочил на половину грека. Если бы мяч летел капельку ниже, Циципас бы победил. Но его сердце оказалось разбито.

Карлос Алькарас – Янник Синнер, финал «Ролан Гаррос»-2025

Уже несколько лет все говорили, что противостояние Синнера и Алькараса – новая веха в развитии тенниса .

Тот парижский финал не оставил в этом сомнений. Возможно, теннис такого высокого уровня мы не видели никогда.

Наоми Осака – Гарбинье Мугуруса, 1/8 финала Australian Open-2021

Две теннисистки, которые мне очень нравятся, сошлись в силовом поединке высочайшего уровня. И там еще и драма была – Осака отыграла матчболы.

Современный силовой женский теннис во всей красе.

Рафаэль Надаль – Хуан Мартин дель Потро, четвертьфинал «Уимблдона»-2018

Это был шикарный пятисетовый матч, высочайшее качество тенниса, классная борьба, бла-бла-бла.

Но мне больше всего запомнился один момент, который я пересматривал десятки раз. Форхенд дель Потро, который он в конце пятого сета воткнул в корт со скоростью 172 км/ч. И даже не сам форхенд, а реакция Энди Маррея, который комментировал этот матч на BBC. Он просто ошарашенно рассмеялся .

Мария Шарапова – Симона Халеп, финал «Ролан Гаррос»-2014

Это был, наверное, первый матч в моей жизни, когда я вроде бы ни за кого не болел, но от напряжения у меня все равно потели ладошки. Третий сет, когда они обменивались брейками, – просто конфета.

И в целом это очень интересное противостояние совершенно разных подходов к игре в теннис.

Рафаэль Надаль – Даниил Медведев, финал US Open-2019

Когда я смотрю Медведева-2025, у меня всегда возникает один вопрос: куда делся Медведев-2019, способный переродиться в финале «Большого шлема» и развернуть матч против одного из величайших в истории? Потому что Даниил после двух проигранных сетов изменил в игре буквально все. И затянул матч в пятую партию, где был близок.

Но больше всего я обожаю этот матч – да и вообще Медведева второй половины 2019-го – за то, что он как будто возродил массовый интерес к теннису в России.

Ига Швентек – Арина Соболенко, финал Мадрида-2024

Две лучшие теннисистки последних трех лет бились до решающего тай-брейка и отыгрывали друг у друга матчболы.

Наверное, именно таким матч вышел из-за покрытия – в Мадриде, конечно, грунт (на руку Швентек), но при этом возвышенность и мяч летит быстрее (на руку Соболенко). В итоге получились три часа сладкого тенниса.

Стефанос Циципас – Доминик Тим, финал итогового турнира ATP-2019

Ах это чудесное время, когда казалось, что то поколение молодых игроков ATP (Циципас, Зверев, Медведев, Рублев – так называемые некстджены) может очень ярко себя проявить.

Люблю тот матч даже не за качество тенниса (высокое), не за борьбу (накаленную), не за красивые бэкхенды (одноручные). А именно за ностальгию по тому времени, когда казалось, что нас ждут великие свершения.

Энди Маррей – Новак Джокович, финал US Open-2012

Просто мой любимый игрок наконец-то выстрадал первый «Большой шлем» в карьере, потеряв по пути два ногтя на ноге.

Я не спал всю ночь – и оно того стоило.

