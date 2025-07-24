Иванишевич о прекращении работы с Циципасом: «Никаких обид. Он возвращается к отцу, с которым у него были лучшие результаты»
Горан Иванишевич прокомментировал прекращение работы со Стефаносом Циципасом.
«Вчера мы спокойно поговорили. Никаких обид. Он возвращается к отцу, к своим корням.
Именно с отцом у него были лучшие результаты – он знает его лучше всех. Так что, думаю, это правильное решение. Надеюсь, он снова выйдет на свой уровень. Желаю ему всего наилучшего».
Вчера Циципас сообщил о завершении сотрудничества с хорватским тренером.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: nytimes.com
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости