Медведев вышел в 85-й четвертьфинал ATP в карьере
Даниил Медведев вышел в 1/4 финала турнира в столице США.
Он обыграл Ибина У со счетом 6:3, 6:2.
Россиянин вышел в 85-й четвертьфинал в карьере на турнирах уровня ATP. Его статистика на этой стадии – 57:27. Также для него это восьмой четвертьфинал в сезоне (3:4).
Это третий турнир в Вашингтоне для Медведева, и каждый раз он доходил как минимум до 1/4.
Дальше 14-я ракетка мира сыграет с победителем пары Дэн Эванс – Корентен Муте.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
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