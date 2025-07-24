Медведев вышел в 85-й четвертьфинал ATP в карьере

Даниил Медведев вышел в 1/4 финала турнира в столице США.

Он обыграл Ибина У со счетом 6:3, 6:2.

Россиянин вышел в 85-й четвертьфинал в карьере на турнирах уровня ATP. Его статистика на этой стадии – 57:27. Также для него это восьмой четвертьфинал в сезоне (3:4).

Это третий турнир в Вашингтоне для Медведева , и каждый раз он доходил как минимум до 1/4.

Дальше 14-я ракетка мира сыграет с победителем пары Дэн Эванс – Корентен Муте .