Фрэнсис Тиафу: «Чувствую, что у меня есть шанс выиграть любой из четырех «Шлемов»

11-я ракетка мира Фрэнсис Тиафу рассказал, что обрел уверенность в свои силах.

«Сейчас я чувствую, что у меня есть шанс выиграть любой из четырех «Шлемов». Это изменило мое мышление. Я понял, что неважно, что ты делал раньше или не делал. Если ты готов и находишься в правильном ментальном состоянии, если ты счастлив и у тебя есть страсть к делу, то ты можешь добиться чего угодно».

Главными успехами Тиафу на турнирах «Большого Шлема» являются выходы в полуфиналы US Open в 2022 и 2024 годах.

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