Наоми Осака: «Каждый раз, когда я вижу Винус или Серену, во мне просыпается ребенок. Они для меня как мамы, настоящие королевы»

Наоми Осака отреагировала на возвращение в тур Винус Уильямс.

В Вашингтоне 45-летняя американка проводит первый турнир с марта 2024-го.

«Каждый раз, когда я вижу ее или Серену, во мне просыпается ребенок – они были моими любимыми теннисистками. Круто, что Винус продолжает играть и для болельщиков тоже. Для меня это так много значит. Благодарна за то, что они так долго выступали и все еще держатся – может, Серена вернется. Кто знает, держу кулачки. Они для меня как мамы, настоящие королевы», – сказала Осака.