Уильямс и Батист проиграли в четвертьфинале парного турнира в Вашингтоне

Винус Уильямс и Хейли Батист выбыли с парного турнира в Вашингтоне.

В четвертьфинале они уступили вторым сеяным Тэйлор Таунсенд и Чжан Шуай – 4:6, 6:3, 6-10.

45-летняя Винус сегодня проведет матч второго круга одиночного турнира. Она сыграет с Магдаленой Фрех , а победительница выйдет на Елену Рыбакину .

Винус Уильямс 45 лет – а она грохнула №35 в мире. Что? Как? Почему?