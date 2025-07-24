Уильямс и Батист проиграли в четвертьфинале парного турнира в Вашингтоне
Винус Уильямс и Хейли Батист выбыли с парного турнира в Вашингтоне.
В четвертьфинале они уступили вторым сеяным Тэйлор Таунсенд и Чжан Шуай – 4:6, 6:3, 6-10.
45-летняя Винус сегодня проведет матч второго круга одиночного турнира. Она сыграет с Магдаленой Фрех, а победительница выйдет на Елену Рыбакину.
Винус Уильямс 45 лет – а она грохнула №35 в мире. Что? Как? Почему?
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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