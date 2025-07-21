Шарапова стала амбассадором форекс-бренда CFI
Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова стала послом форекс-бренда CFI.
Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» подписала многолетний контракт с ливанской трейдинговой компанией CFI Financial Group. Финансовые условия соглашения не раскрываются.
Как глобальный посол бренда Шарапова будет взаимодействовать с аудиторией форекс-брокера через различные маркетинговые кампании и медиа-активности.
Ранее амбассадором CFI стал Льюис Хэмилтон.
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Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: CFI
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