Шарапова стала амбассадором форекс-бренда CFI

Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова стала послом форекс-бренда CFI.

Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» подписала многолетний контракт с ливанской трейдинговой компанией CFI Financial Group. Финансовые условия соглашения не раскрываются.

Как глобальный посол бренда Шарапова будет взаимодействовать с аудиторией форекс-брокера через различные маркетинговые кампании и медиа-активности.

Ранее амбассадором CFI стал Льюис Хэмилтон .

Шарапова поплакала под острые крылья – и рассказала о криках и идеальном бэкхенде

Как дела у Марии Шараповой? Показывает сыну альпак и фоткается с Рублевым