Потапова после поражения в Вашингтоне: «Очень непросто вернуться в ритм после травмы, но я сделала все что могла»

Анастасия Потапова прокомментировала поражение на старте турнира в Вашингтоне.

Россиянка, проводившая первый матч после травмы мышц правого бедра, уступила Виктории Мбоко 2:6, 4:6.

«Очень непросто после травмы вернуться в ритм, но я сделала все что могла сегодня.

Буду работать дальше и обещаю, что скоро вернусь как никогда раньше🙏🏼❤️», – написала Потапова в своем телеграм-канале.