Потапова после поражения в Вашингтоне: «Очень непросто вернуться в ритм после травмы, но я сделала все что могла»
Анастасия Потапова прокомментировала поражение на старте турнира в Вашингтоне.
Россиянка, проводившая первый матч после травмы мышц правого бедра, уступила Виктории Мбоко 2:6, 4:6.
«Очень непросто после травмы вернуться в ритм, но я сделала все что могла сегодня.
Буду работать дальше и обещаю, что скоро вернусь как никогда раньше🙏🏼❤️», – написала Потапова в своем телеграм-канале.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: телеграм-канал Потаповой
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