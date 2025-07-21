Хаас обыграл Тима в выставочном матче в Гамбурге. Он старше австрийца на 16 лет

Томми Хаас победил Доминика Тима в выставочном матче в Гамбурге – 6:2, 6:4.

Матч между 47-летним немцем и 31-летним австрийцем продолжался 1 час 8 минут. Он состоялся перед финалом женского турнира WTA 250, в котором Лоис Буассон обыграла Анну Бондар (7:5, 6:3).

«Я стараюсь поддерживать форму и играть как можно чаще. Чем меньше я играю, тем хуже для моего тела», – сказал бывший №2 рейтинга Хаас .

Фото: instagram.com/hamburgopen