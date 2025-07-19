Дардери третий раз в карьере вышел в финал ATP

Лучано Дардери вышел в финал турнира ATP 250 в Баштаде.

В Баштаде он обыграл Франсиско Серундоло – 6:2, 3:6, 7:6(3). В решающем сете Дардери уступал 2:4.

Для 23-летнего итальянца это будет третий финал в карьере. Вообще он ни разу не проигрывал в финалах ATP (на его счету титулы в Кордове-2024 и Марракеше-2025).

Завтра Дардери сыграет с Йеспером де Йонгом , ранее не игравшим в финалах ATP .