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Вашингтон (WTA). Потапова стартует матчем с Мбоко, Калинская – с квалифаером, 45-летняя Винус сыграет со Стернс, Осака – с Путинцевой

Опубликована сетка турнира WTA в Вашингтоне, который пройдет на следующей неделе.

Джессика Пегула (1), Эмма Наварро (2), Елена Рыбакина (3) и Клара Таусон (4) начнут со второго круга.

Анастасия Потапова сыграет с Викторией Мбоко. Победительница выйдет на Рыбакину.

Анна Калинская встретится с квалифаером, 45-летняя Винус Уильямс (WC) – с Пейтон Стернс.

Наоми Осака стартует матчем с Юлией Путинцевой.

Полностью сетка здесь.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoЕлена Рыбакина
logoАнастасия Потапова
logoДжессика Пегула
logoЭмма Наварро
logoКлара Таусон
logoАнна Калинская
logoВинус Уильямс
logoCiti Open
logoWTA
logoНаоми Осака
logoПейтон Стернс
logoЮлия Путинцева
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