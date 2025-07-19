Вашингтон (WTA). Потапова стартует матчем с Мбоко, Калинская – с квалифаером, 45-летняя Винус сыграет со Стернс, Осака – с Путинцевой
Опубликована сетка турнира WTA в Вашингтоне, который пройдет на следующей неделе.
Джессика Пегула (1), Эмма Наварро (2), Елена Рыбакина (3) и Клара Таусон (4) начнут со второго круга.
Анастасия Потапова сыграет с Викторией Мбоко. Победительница выйдет на Рыбакину.
Анна Калинская встретится с квалифаером, 45-летняя Винус Уильямс (WC) – с Пейтон Стернс.
Наоми Осака стартует матчем с Юлией Путинцевой.
Полностью сетка здесь.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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