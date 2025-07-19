25-летний де Йонг впервые вышел в финал ATP

106-я ракетка мира Йеспер де Йонг впервые вышел в финал ATP.

В Баштаде он обыграл Камило Уго Карабелли – 6:3, 7:6(3). Во втором сете де Йонг не подал на матч при счете 6:5.

За счет этого результата представитель Нидерландов вернется в топ-100 и обновит личный рейтинговый рекорд.

За титул он поборется с Франсиско Серундоло или Лучано Дардери .