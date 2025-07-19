Мама Рублева: «Если бы я знала, как остановить Синнера и Алькараса, я бы уже всем теннисистам в мире советы раздавала»

Марина Марьенко высказалась о доминировании Карлоса Алькараса и Янника Синнера.

«Если бы я знала, как остановить Синнера и Алькараса, я бы уже всем теннисистам в мире советы раздавала, а не детей в Москве тренировала.

Как Андрею или другим нашим ребятам это исправить? Это хороший вопрос, но я сомневаюсь, что вообще в мире кто-то знает, как это сделать. Но хорошо, что мой сын об этом задумывается, надеюсь, у него получится исправить эту ситуацию», – приводит слова мамы Андрея Рублева «Mash на спорте».

Синнер против Алькараса – вы тоже не знаете, кто из них сильнее?