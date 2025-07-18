Бублик вышел в 19-й полуфинал на уровне ATP

Александр Бублик прошел в полуфинал турнира в Гштааде.

Казахстанец обыграл 74-ю ракетку мира Франсиско Комесанью – 6:4, 6:3.

Бублик сыграет в полуфинале 19-й раз в карьере (баланс – 12:6), и второй – на грунте (0:1). Единственный раз он выходил в полуфинал на грунте в 2024 году – на турнире ATP 250 в Лионе.

За выход в финал Бублик поборется с победителем пары Жером Ким – Артур Казо.