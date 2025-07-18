Рублев после игры с Навой в Лос-Кабос: «Если я сегодня заслуживал поражение, то хотя бы хотел отдать все силы»

Андрей Рублев рассказал, что помогло ему переломить ход матча.

Ранее десятая ракетка мира обыграл Эмилио Наву (5:7, 6:4, 6:3) и вышел в полуфинал турнира в Лос-Кабос. Во втором сете Рублев уступал американцу 2:4.

«Думаю, мне помогли две вещи. Во-первых, я сохранял спокойствие, а во-вторых, просто пытался быть сосредоточенным и оставаться в игре. По крайней мере, если я сегодня заслуживал поражение, то хотя бы хотел отдать все силы, потому что никогда не знаешь, что может случиться.

В итоге это сработало: я был в игре, был сосредоточен и в решающий момент второго сета смог сделать брейк. Тогда ход матча изменился», – сказал Рублев в интервью после матча.

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