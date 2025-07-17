Кириос о Надале: «Я не мог его терпеть. Никогда не испытывал таких чувств, играя с Федерером или Джоковичем»

Ник Кириос рассказал о том, что чувствовал во время игр с Рафаэлем Надалем.

«Я не мог его терпеть. Когда видел, как он ходит по корту и вне его, во мне возникала сильная ненависть, я его презирал. Игра с ним сильно меня мотивировала. Я чувствовал внутри большую злость и всегда старался играть наилучшим образом, чтобы показать всем то, что можно добиваться успеха, получая удовольствие и оставаясь спокойным. Никогда не испытывал таких чувств, играя с Роджером [Федерером] или Новаком [Джоковичем].

То, что делал Рафа [Надаль] во время матчей – теннисные «болезни». Некоторые его жесты вызывали у меня отвращение. Я ненавидел, когда игроки долго тянули время между подачами, особенно между первой и второй. Он так делал, и это заставляло меня его презирать».

Кириос и Надаль сыграли между собой 9 матчей. Счет их личных встреч 6:3 в пользу испанца.