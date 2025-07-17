Первая ракетка мира Арина Соболенко создала ютуб-канал.

На канале будет публиковаться серия роликов под названием «Арена Арины». Соболенко уже выложила первое видео, посвященное «Уимблдону».

«Арена Арины» – это сериал в реальном времени, предлагающий зрителям возможность заглянуть за кулисы жизни Арины и ее команды в туре. Проект раскрывает личную сторону жизни топ-спортсменки – ее внутренний рост, эмоциональные взлеты и падения, а также веселую и хаотичную жизнь команды.

Этот сериал – самый откровенный взгляд на ее жизнь, который когда-либо был показан зрителям. Первые эпизоды посвящены «Уимблдону», который пошел совсем не по плану. Что ждет ее дальше – предсказать невозможно, и «Арена Арины» приглашает зрителей присоединиться к этому смелому пути», – говорится в описании канала.

С первым эпизодом можно ознакомиться здесь .