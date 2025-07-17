Гарин – Уго Карабелли после матча: «Почему ты называешь меня тупым? Скажи, что я тебе сделал, придурок?»

У Кристиана Гарина и Камило Уго Карабелли произошел конфликт после матча.

Уго Карабелли выиграл матч первого круга в Баштаде со счетом 6:4, 6:4. После этого Гарин сначала пожал руку судье, а затем направился к аргентинцу, который в это время праздновал победу криком. После рукопожатия у них случился конфликт, так как чилиец услышал, что Уго Карабелли его оскорбил.

Гарин: «Что с тобой не так? Почему ты называешь меня тупым? Скажи, что я тебе сделал, придурок? Что я тебе сделал, идиот?»

Уго Карабелли: «Ты никому не нравишься».

Гарин: «Я подожду тебя снаружи – посмотрим, хватит ли у тебя яиц, чтобы прийти».